محمد الجلاهمة

أعلن نائب مدير عام الإدارة العامة للإطفاء اللواء خالد عبدالله الفهد عن فتح باب تأهيل الشركات التجارية العاملة في مجال تمديدات الغاز، وذلك رغبة من الإدارة في تطوير وتأمين عمل الشركات العاملة في مجال المواد الخطرة.

وقال الفهد في تصريح خاص لـ «الأنباء» إن الإدارة تهدف إلى وجود شركات متخصصة لديها القدرة والكفاءة في التعامل مع هذه المواد الخطرة وغاز الـ«LPG» الذي يستخدم في المطاعم والاستخدام التجاري.

وأشار إلى أن التأهيل والتنفيذ والإشراف سيكون من قبل الإدارة العامة للإطفاء قطاع الوقاية، والذي سيكون معتمدا على كود المواد الخطرة.