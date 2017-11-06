احمد خميس

في الوقت الذي أمر وكيل نيابة حولي تسجيل قضية شروع في خطف ضد يمني في العقد الخامس من عمره، فتح رجال مباحث الجابرية تحقيقات واقعة خطف طفلة من قبل الجاني.

وبحسب مصدر امني فإن وافدا مصريا من مواليد 1967 توجه الى مخفر الجابرية وأفاد بأن ابنته كادت تخطف من قبل شخص مجهول الا ان الطفلة صرخت فهرب الجاني، وقدم الأب رقم مركبته اليابانية التي تركها وهرب من موقع الحادث.

أغرب ما في القضية ان رجال امن المخفر فوجئوا بالجاني الذي تبين لاحقا انه يمني الجنسية من مواليد 1976 يحضر الى المخفر لتسلم السيارة فتم التحفظ عليه وأمر وكيل النيابة بتسجيل قضية.