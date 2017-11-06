محمد الجلاهمة

اتهمت مواطنة زوجها بالاعتداء بالضرب على أهلها والشروع في قتلهم برفع سكين في وجوههم، جاء ذلك في بلاغ قدمته المواطنة إلى غرفة عمليات حولي التي أحالته إلى مخفر الرميثية، فانتقلت إحدى الدوريات الى موقع البلاغ حيث شوهد المشكو في حقه وهو مواطن من مواليد 1967، وبسؤاله عن الواقعة أفاد بأنها مجرد مشاجرة عائلية، نافيا قيامه برفع سكين في وجوه اصهاره، كذلك نفى وقوع أي اعتداء من جانبه عليهم، فتم اصطحابه إلى المخفر.

وذكر مصدر أمني أن رجال مخفر الرميثية بصدد استدعاء المبلغة وهي من مواليد 1973 بالإضافة إلى من شارك في المشاجرة من جانبها وذلك لاستجلاء حقيقة ما حدث، وسجلت القضية «بلاغ شروع بالقتل».