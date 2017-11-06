أحمد خميس

أقدم مجهولون على خطف وافد مصري من الشارع بعد ان اعتدوا عليه بالضرب في منطقة السالمية. وبحسب مصدر امني فإن الوافد المصري يسكن السالمية دخل المخفر مرعوبا وأبلغ عن 3 أشخاص اعتدوا عليه بالضرب المبرح ومن ثم قاموا بخطفه حيث حملوه ووضعه في السيارة وتوجهوا به الى شقة غير معلومة وأجبروه على فعل أشياء منافية للآداب ومن ثم تصويره بكاميرا فيديو.

وقال المصدر ان الجناة قاموا ايضا بابتزازه بذلك التصوير ومن ثم رموه في احد شوارع السالمية وقالوا له يا ويلك ان اشتكيت.

المصدر الأمني قال إن مثل هذه الأفعال تكون انتقامية على حد اعتقادي وهناك شخص غير معلوم حرضهم على خطف المصري وتصويره بطريقة مخلة بالآداب. وعليه تم تسجيل قضية وعرضها على النيابة.