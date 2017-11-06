احمد خميس

فتح رجال إدارة بحث محافظة الفروانية تحقيقا موسعا في ملابسات وحقيقة قضية سجلت بأمر وكيل النائب العام باعتبارها اعتداء، وتم الاستماع بشكل دقيق إلى إفادات المجني عليها وهي امرأة متزوجة قالت إنها تلقت اتصالا هاتفيا من زوجها طلب خلاله ان تعود إلى منزل الزوجية لحل خلافات عالقة بينهما.

وأضافت المرأة: توجهت وكان لدي أمل في أن زوجي قد عاد إلى رشده وحينما دخلت إلى منزل الزوجية صدمت بشكل لا يصدق حيث وجدت داخل المنزل صديق زوجي الذي تسلم من صديقه 200 دينار وقام بدفعي إلى حيث يتواجد الصديق ويقدمني كوليمة. وأكد المصدر أن رجال الأمن بصدد ضبط وإحضار الزوج وصديقه.