هاني الظفيري عبدالله قنيص

أحال مدير عام مديرية أمن الجهراء اللواء علي ماضي إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مواطنا من مواليد 1992 بعد أن ضبط في حالة تعاط، وأقر بأنه دخن سيجارة حشيش أفقدته القدرة على السير فتوقف في حارة الأمان لأخذ غفوة.

وبحسب مصدر أمني، فإن إحدى دوريات أمن الجهراء وخلال جولة لها في منطقة القيروان رصدت مركبة متوقفة في حارة الأمان، ولدى الاقتراب منها شاهد رجالها شخصا نائما داخل المركبة وفي يده سيجارة مشتعلة، ولدى التحدث إليه رصد رجال الأمن انه ثقيل اللسان ومحمر العينين وعند سؤاله عن السيجارة التي في يده قال إنها ملغومة بالحشيش.

كما تمكنت إحدى الدوريات الامنية التابعة لمديرية امن الاحمدي من القاء القبض على وافد آسيوي بمنطقة المهبولة، فخلال قيام الدورية بجولة امنية بالمنطقة اشتبهت بآسيوي، وعند ايقافه للتأكد منه والاستعلام عنه اتضح انه يوجد عليه انتهاء اقامة، وكذلك عثر بحوزته على 129 قنينة خمر محلي الصنع، وعلى ذلك تمت احالته الى مخفر الفنطاس تمهيدا لإحالته الى المكافحة.