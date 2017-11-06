«المباحث»: أحد لصوص مرتادي البنوك تتبعه لساعتين وكسر زجاج السيارة وطار بالمظروف

فرج ناصر

مستحقات 37 سنة خدمة فقدها وافد مصري مقابل ربع كيلو بن! هذا هو ما حدث مع المجني عليه الذي فقد بالتمام والكمال مبلغ 15.600 ألف دينار وهي نهاية خدماته في إحدى الوزارات.

القصة التي سُجلت في مخفر شرطة الفروانية سردها مصدر امني بكامل تفاصيلها قائلا: تقدم وافد في العقد السادس من عمره وهو يبكي وبحرقة فطلب منه رجال الامن الهدوء حتى يفهموا ما حدث ويتمكنوا من مساعدته، فتماسك الوافد قليلا قبل ان يعود للبكاء قائلا: بعد نحو 4 عقود امضيتها بالعمل في احدى الوزارات قررت العودة الى وطني حتى اقضي البقية الباقية من عمري بين ابنائي واحفادي.

واضاف: انهيت كامل اجراءات الحصول على نهاية الخدمات بما فيها مراجعة احدى الوزارات انتهاء بالحصول على براءة ذمة، وانني غير مدين لأي جهة، مشيرا الى انه توجه بعد هذه الاجراءات وبعد سلسلة من الخطوات تسلمت شيك نهاية مستحقاتي المالية التي تبلغ 15.600 ألف دينار.

واردف بالقول: توجهت الى أحد الافرع وطلبت صرف المبلغ كاش حتى اذهب الى احد المحلات لتحويله الى بلادي، مشيرا الى انه وبعد ان صرف الشيك في حدود السادسة مساء وقبل ان يذهب الى محل الصرافة او الى منزله توجه الى احد محلات القهوة والمكسرات الشهيرة بمنطقة الفروانية.

وتابع: قضيت داخل المحل فترة لا تجاوز الدقيقتين، وحينما خرجت حاملا ربع كيلو بن لم اجد المظروف الذي كنت اضعه نصب عيني، وفوجئت بأن زجاج مركبتي كسر وسرق المظروف الذي بداخله نهاية الخدمة، وسجلت قضية سرقة عن طريق الكسر.

الى ذلك، رجح مصدر امني من قطاع البحث الجنائي ان يكون احد لصوص مرتادي البنوك يتتبعه من لحظة خروجه من البنك، مشيرا الى ان المدة التي امضاها والتي تقدر بساعتين كان اللص او اللصوص خلالها يتتبعونه وحينما غادر المركبة حطموا الزجاج وسرقوا المبلغ.

وقال المصدر: للاسف نحن نحذر من هذه العمليات ولكن لا حياة لمن تنادي، وبين الحين والآخر تقع جرائم ساذجة ويفقد معها المجني عليهم مبالغ طائلة.