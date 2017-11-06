عبدالكريم أحمد



قررت محكمة الجنايات اليوم تأجيل محاكمة الإعلامي حامد بويابس بدعوى الإساءة إلى مسند الإمارة، إلى العشرين من شهر نوفمبر الجاري، والتفتت عن طلب دفاعه بإخلاء سبيله.



وتخللت الجلسة مثول دفاع بويابس الذين قدموا أوراقا ومستندات تثبت سفر أبنائه الثلاثة للدراسة في الولايات المتحدة الأميركية، مشيرين إلى أنهم بحاجة إلى التواصل معه، بوقت بينوا فيه أنهم سيقومون بتفنيد الاتهام خلال المرافعة بالجلسات المقبلة.



يذكر أن الأجهزة الأمنية ألقت في الخامس من شهر أكتوبر الماضي القبض على بويابس بعدما دون عبارات مسيئة إلى مسند الإمارة بحسابه في موقع التدوين الاجتماعي «تويتر».