محمد الدشيش

كشفت مصادر مطلعة أن الإدارة العامة لشؤون الإقامة رفعت مذكرة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح لإجراء تعديل باللائحة التنفيذية لقانون الإقامة للأجانب، تتضمن إصدار سمات الدخول إلى البلاد بالنسبة للعلاج في المستشفيات الخاصة، حيث تمنح هذه السمات عن طريق المستشفيات بالاضافة الى سمات التعليم بالجامعات الخاصة الأهلية، وأن تكون هذه السمات لأجل التعليم والعلاج.



كما يحق للطالب الذي يتخرج في هذه الجامعات الخاصة الأهلية تحويل هذه السمة الى إقامة عمل بالدولة، كما يتضمن التعديل السمات التعددية لرجال الأعمال لعدة سفرات.