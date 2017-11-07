هاني الظفيري

أحال مدير أمن حولي اللواء عابدين العابدين وافدا من الجنسية المصرية يعمل بنقل العفش الى الحجز تمهيدا لإبعاده عن البلاد بأمر من اللواء إبراهيم الطراح بعد ارتكابه فعلا غير أخلاقي لطفل في منطقة حولي.

وقال مصدر أمني إن بلاغا تقدم به يوم أمس وافد مصري ومعه ابنه البالغ من العمر 12 عاما الى رجال أمن مخفر حولي مصطحبا تقريرا طبيا يفيد بتعرض الطفل للتحرش، وأفاد المُبلّغ بأنه كان وأفراد أسرته خارج الشقة التي يقطنها بعد الاتفاق مع أحد العمال، وهو من نفس جنسيته، على نقل العفش، حيث كان ابنه نائما في الشقة، فاستغل العامل خروج الأسرة ليجسد دور وحش حولي واعتدى على الطفل الذي كان يجهش بالبكاء حينما شاهده والده الذي توجه على الفور إلى المخفر، فأمر اللواء عابدين العابدين رجاله بضبط الجاني الذي سقط فورا بأيدي رجال الأمن.