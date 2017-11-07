هاني الظفيري

أصدر وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري تعميما بشأن عقد دورة تدريبية لترقية ضباط الصف الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والحاصلين على مؤهل علمي مدة دراسته سنتان بعد الثانوية تمهيدا لترقيتهم الى رتبة رقيب أول ووكيل ضابط. وبين التعميم الآتي: انه تنفيذا للمادة 71 مكررا من القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته والتي تنص على انه يجوز ترقية ضباط الصف الحاصلين على شهادة الثانوية العامة او الذين يحصلون عليها اثناء الخدمة الى رتبة رقيب اول، ويجوز ترقية ضباط الصف الحاصلين على مؤهل علمي يستلزم الحصول عليه دراسة مدتها سنتان على الاقل بعد الثانوية العامة او الذين يحصلون عليه اثناء الخدمة الى رتبة وكيل ضابط، بشرط ان يكون قد مضى على بقاء ضابط الصف خمس سنوات على الاقل في خدمة قوة الشرطة مع اجتياز دورة تدريبية يحدد مدتها وشروط الالتحاق بها واجتيازها بقرار من وكيل الوزارة.

وذكر التعميم ان الفريق الدوسري قرر عقد دورة تدريبية لضباط الصف من حملة شهادة الثانوية العامة والحاصلين على مؤهل علمي مدة دراسته سنتان بعد الثانوية العامة تمهيدا لترقيتهم الى رتبتي رقيب اول ووكيل ضابط وذلك وفقا للشروط الواردة بالمادة 71 مكررا السالفة الذكر والمادتين 3 و4 من القرار الاداري رقم 1085/2008 بشأن دورة تدريبية.

وطالب التعميم ضباط الصف الكويتيين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة او مؤهل علمي مدة دراسته سنتان على الاقل بعد الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالدورة التدريبية التقدم الى الادارة العامة لشؤون قوة الشرطة بالشهادة الحاصل عليها في موعد اقصاه 16 الجاري والتوقيع على النموذج المعد لذلك وسيسأل انضباطيا كل من يوقع على النموذج ويتخلف عن استكمال اجراءات الالتحاق بالدورة التدريبية او الانتظام فيها دون عذر تقبله الوزارة.