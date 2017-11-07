عبدالكريم أحمد

قضت محكمة جنح نيابة عامة برئاسة وكيل المحكمة سعود الصانع ببراءة مغرد من تهمة السب والإساءة لأحد الفنانين على موقعي التواصل الاجتماعي «تويتر» و«انستغرام» حيث اسندت النيابة للمتهم بانه صدر منه في مكان عام وعلى مرأى ومسمع من آخرين الفاظ سب للفنان بان نشر في تويتر وانستغرام العبارات والألفاظ وأساء عمدا استعمال احدى وسائل الاتصالات بالنشر عبر الشبكة العبارات التي تحمل اهانة المجني عليه، والمساس بكرامته.

حضر امام المحكمة عن المتهم المحامي بشار النصار وبين في مرافعته ومذكرة دفاعه بكيدية وتلفيق الاتهام، وبانتفاء اركان جريمتي السب واساءة استعمال الهاتف المسندتين الى موكله الذي انكر ما أسند اليه من اتهام، نافيا قصد اهانة المجني عليه والمساس بكرامته خصوصا انه لم يذكر اسم فنان معين ولم يشر اليه بطريق مباشر او غير مباشر، وطالب النصار في ختام مرافعته بالبراءة.

ورأت المحكمة انها لم تر فيما تضمنته هذه التعليقات من ثمة اسناد للمجني عليه، سواء بذكر اسمه أو بالإشارة إليه صراحة أو ضمنا ولا يكفي لدى المحكمة مجرد ذكر الاسم الاول للمجني عليه لتحديده وبشكل قاطع أنه المقصود ومن ثم إزاء خلو التعليقات موضوع الاتهام من اسناد للمجني عليك فانه يتعين القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه.