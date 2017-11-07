تقوم الإدارة العامة للدفاع المدني صباح اليوم بتشغيل صافرات الإنذار تجريبيا للتأكد من صلاحيتها بشكل دائم ومستمر وتوعية المواطنين والمقيمين بمدلول نغماتها.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني أن الهدف الأساسي من التشغيل هو التعرف على قدرات ومدى استجابة المواطنين والمقيمين عند سماعهم هذه الصافرات ومدى التعرف على مدلولاتها وكذلك التعرف على المناطق التي بحاجة إلى تركيب صافرات إنذار بها، موضحة أن الإدارة العامة للدفاع المدني تتلقى استفسارات كافة المواطنين والمقيمين مستمعي صافرات الإنذار على رقم العمليات «1804000».