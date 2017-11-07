أحمد خميس

اندلعت مشاجرة بين مجموعة من المواطنين في منطقة السلام وأسفرت عن إصابة شخصين على يد 4 بسبب خلافات سابقة، حيث زود المجني عليهم رجال الأمن ببيانات الجناة وجار استدعاؤهم.

وقال مصدر امني إن مواطنين تقدما الى مخفر السلام مساء امس الأول مصطحبين تقارير طبية تفيد بالإصابات التي لحقت بهما نتيجة الاعتداء عليهما من قبل اربعة اشخاص وأفاد الشابان بأن المشاجرة وقعت امام منزل احدهما في منطقة السلام، حيث تدخل المارة واستطاعوا تخليص الشابين من الجناة الذين احدثوا اصابات متفرقة بهما، حيث تم تسجيل قضية وجار استدعاء المتهمين.