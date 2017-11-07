هاني الظفيري - محمد الجلاهمة

أحال رجال أمن الجهراء مواطنا من مواليد 1974 إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بعد ضبطه في منطقة القصر وبحوزته سجائر من مادة الحشيش وورق لف.

وقال مصدر امني إن رجال الأمن وأثناء تجولهم في منطقة القصر اشتبهوا في مركبة اميركية وعند الطلب من قائدها التوقف تبين انه بحالة غير طبيعية، وعند طلب إثباته اتضح أنه مواطن مطلوب احضار مدين بمبلغ دينارين وعند ترجله من المركبة لم يستطع الاعتناء بنفسه وعثر معه على سيجارة حشيش و3 سجائر مستخدمة، ونقل المتهم الى جهة الاختصاص.

وعلى صعيد متصل، احال رجال الأمن مواطنين مطلوبين بـ 300 دينار و2000 دينار وبنغالي بـ 900 دينار.

من جهة اخرى، أصيبت مواطنة ومقيم هندي برضوض متفرقة إثر حادث تصادم بمنطقة صباح السالم أمس الأول. وقال مصدر أمني إنه ورد بلاغ إلى غرفة عمليات وزارة الداخلية بشأن الحادث، وهرعت على الفور دورية أمنية ورجال الطوارئ الطبية إلى موقع البلاغ، وعند وصولهم تبين إصابة مواطنة ومقيم هندي وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.