برعاية وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون التعليم والتدريب اللواء الشيخ فيصل النواف وبحضور مدير عام الإدارة العامة للتدريب اللواء أنور البرجس اختتمت الدورة التدريبية السادسة من رتبة رقيب إلى رتبة رقيب أول ترقية من المجموعة الثالثة، والدورة التدريبية الثانية من رتبة وكيل ضابط إلى رتبة وكيل أول ضابط المجموعة الثانية للشرطة النسائية.



وأعرب اللواء البرجس في حفل الختام عن ترحيبه بمنتسبي الدورتين، وأثنى على كل من ساهم في تنفيذ وإنجاز برنامجهما، مؤكدا اهتمامه بتنفيذ البرامج المعدة لدورات الترقية وتذليل كل معوق يصادف تنفيذها ودعمه لكل ما يصبو إليه الواجب العمل والمستجدات الأمنية والتي تستوجب عدة دورات ترقية ضمن الموسم التدريبي، بما تتماشى مع المستجدات الأمنية وامن الوطن من أجل رفع كفاءة الشرطة النسائية من مهاراتهن العلمية والعملية.