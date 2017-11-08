محمد الجلاهمة - أحمد خميس

أعلن مصدر امني مطلع ان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور بالإنابة اللواء فهد الشويع وجه جميع إدارات المرور بتفعيل جميع المخالفات المرورية الواردة في المادة 207 وتطبيق إجراءات السحب الإداري عليها، وبحسب التوجيهات فإن سحب المركبات لن يقتصر على حزام الأمان وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء واستخدام الهاتف بل سينطبق على كل المخالفات الواردة في المادة 207 وعددها ٢٨ مخالفة.

من جهة اخرى، ترأس وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور بالإنابة اللواء فهد الشويع بحضور رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد الرابع والثلاثين العقيد إبراهيم الجلال وأعضاء اللجنة امس الاجتماع الأول استعدادا لأسبـــوع المرور الخليــجي الموحد والذي سيقام تحت شعار (حياتك أمانة).

ورحب اللواء الشويع خلال الاجتماع بأعضاء اللجنة، متمنيا لهم التوفيق في أعمالهم، وحثهم على خلق أفكار وآراء ومقترحات جديدة للخروج بالفعاليات بأفضل صورة.

وأكد على أهمية التوعية والثقافة المرورية لإيجاد جيل واع يعمل على تطبيق القانون والالتزام بقواعد وآداب المـــرور لحماية مستخدمي الطريــق وتأمين سلامتهــم.

«المرور» يوثق محادثة قائد الدورية والمخالف صوتاً وصورة

أحمد خميس

علمت «الأنباء» ان قطاع المرور بدأ في تركيب كاميرات في جميع الدوريات المرورية بحيث تقوم الكاميرات بتوثيق المحادثة التي تتم بين قائد الدورية والمخالف صوتا صورة.

وبحسب مصدر أمني فإنه ومن خلال هذه التقنية يتم حفظ حقوق رجل المرور والمخالف وإحالة أي شكوى ترد ويتم التحقيق فيها حسب نظام استرجاع الحديث واتخاذ ما يلزم من إجراءات.