محمد الدشيش

اخمدت فرق الإطفاء حريقا اندلع في مصنع للأثاث بمنطقة صبحان الثلاثاء. وكان مركز عمليات الاطفاء قد تلقى بلاغا فجر امس يفيد عن اندلاع حريق هائل في مصنع تابع لاحدى الشركات الكبرى المختصة في الأثاث بمنطقة صبحان الصناعية، فتم توجيه فرق إطفاء مراكز صبحان ومبارك الكبير للمواد الخطرة والسالمية والعارضية والإسناد بقيادة رئيس مركز إطفاء صبحان المقدم محمد العيدان، وتبين بعد الوصول الى الموقع بأن المصنع مساحته نحو ٤٠٠٠ متر مربع ومقسم الى أربعة أجزاء والمكان محترق بالكامل مما ادى الى انهيار سقفه المصنوع من مادة الالمونيوم.

وعملت فرق الإطفاء على تطويق منطقة الحريق لكي تتمكن من محاصرة النيران للحد من انتشارها الى المواقع المجاورة فيما لم يسفر الحادث عن وقوع أي خسائر بشرية مقتصرة الأضرار فقط على الماديات.

وباشرت مراقبة تحقيق حوادث الحريق تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحريق اندلاع، كما حرص مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد الى التواجد في موقع الحادث وأكد بدوره حرص الإدارة العامة للإطفاء على محاسبة كل من لا يلتزم بالاشتراطات الوقائية المنصوص عليها من قبل الإدارة العامة للإطفاء والتي من شأنها أن تضمن سلامة الأشخاص والمنشآت، مؤكدا انه لا تهاون في تطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة لعدم تعريض حياة الإنسان ومصالحه للخطر، مشيدا بالدور الكبير الذي يقدمه رجال الإطفاء والحرفية العالية التي يتمتعون بها من خلال قيامهم بعملهم على وجه السرعة وتعاطيهم مع مثل هذه الحوادث الكبيرة.

حضر الى الموقع نائب المدير العام اللواء خالد فهد ونائب المدير العام لشؤون قطاع المكافحة بالإنابة العميد محمد المحميد ومدير إطفاء محافظة مبارك الكبير المقدم أحمد ناصر ومراقب العمليات المقدم سعد طه وجميع رؤساء المراكز المشاركة بالحادث.

كما تواجد في الموقع رجال الأمن والطوارئ الطبية.