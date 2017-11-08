هاني الظفيري

ابعدت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة منذ بداية العام الحالي 18866 شخصا مخالفا، كما سجلت عدد بلاغات التغيب 32627 بلاغا وذلك بالتعاون مع مراكز الخدمة وكانت عدد القيود الأمنية للجوازات المفقودة للمقيمين 1804. جاء ذلك في بيان صادر عن الداخلية.

واكد البيان ان اي شخص مخالف لقانون الإقامة يمكنه التوجه لمباحث شؤون الإقامة لتعديل وضعه وتسهيل إجراءات سفره إلى موطنه. وأهابت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة بالمواطنين الى عدم التستر على أي من العمالة المخالفة لقانون الإقامة والعمل.

من جهة اخرى، قامت الدوريات الأمنية التابعة لقطاع الأمن العام بشن حملات تفتيشية على عدة مناطق بالمحافظات أسفرت عن ضبط 11 مواطنا مطلوبين لادارة تنفيذ الأحكام المدنية حيث انهم مدينون بمبالغ مالية وصلت قيمتها الى 410 آلاف دينار وأحدهم مطلوب للشرطة الجنائية الدولية وآ]ر حكم بالحبس 8 أشهر. وثالث مطلوب بقضية شيك من دون رصيد. وأحيل جميع المقبوض عليهم إلى إدارة التنفيذ المدني.

كما تمكنت الدوريات من القاء القبض على العديد من الوافدين الذين سجلت ضدهم قضايا مالية وهم مطلوبون إلى التنفيذ المدني.