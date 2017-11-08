أحمد خميس

أبلغ مصدر أمني «الأنباء» بأن وزارة الداخلية قامت بإلغاء ترخيص 4 مكاتب للعمالة المنزلية بسبب مخالفتها للقوانين المنظمة لجلبها والتعامل معها.

وقال المصدر ان ادارة العمالة المنزلية التابعة للإدارة العامة لشؤون الإقامة تقوم حاليا بإعداد مذكرات قانونية تمهيدا لإلغاء تراخيص عدد آخر من المكاتب المتجاوزة لقانون العمالة المنزلية الجديد وإيقاف نشاطها.

وذكر المصدر أن إدارة العمالة المنزلية أوقفت 18 مكتبا منذ بداية السنة حتى الآن وهو ما أغضب اصحاب المكاتب الذين اعربوا عن أسفهم لما يحدث وطالبوا بتطبيق روح القانون وليس نصوصه وانه لو استمر الحال هكذا ستغلق الكثير منها وسيرتفع سعر جلب العمالة المنزلية، وقال احدهم معترضا على تطبيق القانون: الرحمة «زينة».