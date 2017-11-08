هاني الظفيري

اوقف رجال النجدة 3 اشخاص وفتاة كانوا في مركبة رباعية الدفع في ساعة متأخرة من مساء اول من امس بمواقف صالة افراح منطقة اشبيلية، وتمت احالتهم الى مباحث الآداب للاشتباه في ارتكابهم جريمة اخلاقية.

وقال مصدر امني ان احدى دوريات النجدة اشتبهت بمركبة سوداء ذات دفع رباعي، وعند الاقتراب منها والاستعلام عن الاشخاص الذين كانوا بداخلها تبين انهم بدون وشخصان من الجنسية العراقية وفتاة عربية، وعليه تبين ان احد العراقيين من ارباب السوابق وتمت احالتهم الى المباحث للتحقيق في توقفهم خلف صالة الافراح في ساعة متأخرة.