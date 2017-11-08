تمكن قطاع الامن الجنائي ممثلا بالإدارة العامة للمباحث الجنائية وذلك في اطار مكافحة الأنشطة المخالفة للقانون من خلال تطبيقاتها المتقدمة من رصد مواطن يقوم ببث أخبار كاذبة وشائعات مثيرة والتعرض للآخرين عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، والقي القبض عليه وجار تعقب من يتعاون معه، واحيل المواطن إلى النيابة العامة على ذمة 24 قضية مرفق معها الشكاوى المقدمة ضده تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

واكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن نشر تلك الأخبار غير الصحيحة والتعرض لشخصيات وغيرها تشكل بمجملها جرائم الكترونية يعاقب عليها القانون، وسترصد وتتابع من قبل الأجهزة الأمنية المختصة وأنها لن تسمح بانتهاك حقوق الآخرين أو المساس بهم خصوصا إذا تعلق الأمر بقضايا يعاقب عليها القانون.