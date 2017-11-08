عبدالكريم أحمد

من المقرر أن تصدر المحكمة الدستورية اليوم حكمها في الطعن المقدم من 6 قضاة ضد قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد، بعدما قررت الجلسة الماضية حجزه للحكم بتاريخ اليوم.

وكان 6 من أعضاء السلطة القضائية قد طعنوا على القانون، موضحين أنهم يعترضون على جزئية إلزام القضاة بتقديم الذمة المالية لوزير العدل على اعتبار أن ذلك يخالف الدستور ويعارض مبدأي الفصل بين

السلطــات واســـتقلال القضاء.

كما تنظر المحكمة ذاتها اليوم طعنا آخر يطالب بمساواة المرأة بالرجل في حق طلب الإسكان، حيث يتوقع أن تقدم مقيمة الدعوى ودفاع الحكومة مذكراتهم في الطعن.