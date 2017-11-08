أحمد خميس

حظرت الإدارة العامة للتحقيقات على منتسبيها استخدام وسائل التواصل مستخدمين صفتهم الوظيفية وإبداء الرأي بهذه الصفة في مواضيع متداولة.

وكشف تعميم أصدره مدير عام الادارة العامة للتحقيقات اللواء د.فهد الدوسري وحصلت «الأنباء» على نسخة منه، انه قد تم تقنين استخدام وسائل التواصل، وتضمن نص التعميم: حظر استخدام المسمى الوظيفي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر ـ انستغرام ـ سناب شات ـ أو غيرها).

وعدم نشر صور أو مقاطع أو إبداء الرأي في المواضيع المتداولة على تلك المواقع سواء كان ذلك بصفتهم الشخصية أو الوظيفية، وذلك حفاظا على سمعة الوظيفة وكرامتها.