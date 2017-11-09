عبدالكريم أحمد

اجلـــت المحــكـــمــة الدستورية نظر الطعن على قانون الرعاية السكنية الذي يطالب بمساواة المرأة بالرجل في حق طلب الإسكان إلى 6 ديسمبر المقبل للاطلاع على مذكرات الدفاع والحكومة.

وخلال الجلسة قدمت المحاميتان منى الأربش وحنان العنزي حافظة مستندات تضمنت صورا فوتوغرافية للمساكن منخفضة التكلفة التي توزع على الطاعنات وغيرهن من المتزوجات من غير كويتي، واشارتا إلى أن هذه البيوت غير مناسبة ولا تحفظ كياني الأمومة والطفولة المكفولين دستوريا.

وأكدت الأربش والعنزي عدم دستورية القانون لحرمانه الكويتية من الحق باختيار الزوج الذي يعد أحد روافد الحق بالحياة، ولفتتا إلى أنه ميّز بين الرجل والمرأة وحرم الكويتية المتزوجة من غير كويتي من التقدم إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بطلب توفير الرعاية السكنية من قسائم وبيوت وشقق وقرض.