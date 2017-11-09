محمد الجلاهمة

لم تنكر زوجة من الجنسية العربية من مواليد 1972 قيامها بضرب زوجها وهو من مواليد 1966 ولكنها بررت فعلتها بأن زوجها سبّها وضربها، وإزاء اعتراف الزوجة سجلت قضية تبادل ضرب وسب وقذف.

وبحسب مصدر امني فإن وافداً يعمل في شركة خاصة تقدم الى مخفر شرطة بيان متهما زوجته التي تعمل في وزارة الصحة بالاعتداء عليه، وأرفق تقريرا طبيا، وعلى الفور تم استدعاء الزوجة والتي أكدت ان زوجها ضربها وسبّها قبل ان تبادله الضرب، وطلبت هي الأخرى إثبات الاعتداء الذي وقع عليها، وأرفقت تقريرا طبيا في ملف القضية، وأوضحت الزوجة ان تبادل الضرب بينها وبين زوجها جاء اثر خلاف عائلي وخاص رفضت الإفصاح عنه.