أحمد خميس

كشف مصدر أمني عن فحوى تقرير صادر من إدارة مخفر الجليب الى المدير العام لمديرية أمن الفروانية اللواء ركن صالح مطر عن أداء متميز لرجال امن الجليب، حيث تضمن التقرير ان عدد الأوكار المشبوهة التي تم إغلاقها خلال أكتوبر الماضي بلغ 19 وكرا، وضبط داخلها 38 أفريقية وآسيوية يقدمن المتعة الحرام، وصدرت بشأنهن قرارات بإبعادهن عن البلاد، فيما بلغ إجمالي عدد المخالفين الذين أحيلوا الى ادارة الإبعاد من رجال أمن الجليب 600 وافد ووافدة، كما كشفت الإحصائية عن قيام رجال أمن الجليب بمداهمة 8 أوكار لتصنيع الخمور وضبط بداخلها 30 ألف قنينة خمر تم إتلافها.

وأشار المصدر الى ان تقريرا مفصلا رفع الى مدير الأمن بشأن فراش المخفر الذي تبين تورطه في قضايا ابتزاز وسرقة منتظري الإبعاد بمعرفة أماكن سكنهم والتوجه إليها وسرقة ما بداخلها باعتبارهم لن يعودوا إليها، حيث أحيل الى النيابة العامة .