محمد الجلاهمة

في واحدة من أغرب القضايا تقدم وافد هندي من مواليد 1988 إلى مخفر شرطة الواحة مبلغا عن تعرّضه للسلب من قبل شخص مجهول كان يرتدي النقاب، على حسب قوله، وسجلت قضية بهذا الخصوص في مخفر شرطة الواحة بعنوان سلب بالقوة.

وبحسب مصدر أمني فإن هنديا يعمل ديليفري لدى أحد المطاعم قال إنه كان في طريقه لتوصيل طلب إلى أحد المنازل بمنطقة الواحة وكان يستقل مركبة يابانية موديل 2012، وأضاف: فوجئت بسيدة ترتدي العباءة تشير لي بإصرار كي أتوقف وفوجئت بأن صاحبة النقاب ما هي إلا رجل حيث قام بإخراجي بالقوة من المركبة وفر هاربا بها، مشيرا إلى ان سيارته كان بداخلها حافظة نقوده والتي كانت تضم بطاقة مدنية ورخصة سوق وبطاقة بنك وهاتفا نقالا و39 دينارا.