هاني الظفيري

وقف رجال الامن العام مكتوفي الايدي حيال وافد مخالف للاقامة منذ العام 2009 ولم يتمكنوا من احالته الى ادارة الابعاد انما اضطروا الى احالته للتنفيذ المدني. وبحسب مصدر امني فإن السبب وراء عدم ابعاد المخالف كونه مديونا لـ 9 جهات بمبالغ مالية بلغت 4167 دينارا. كما تم القاء القبض على مواطن اثناء تجوال احدى دوريات امن الفروانية بعد استيقاف مركبة كان يستقلها، وبالاستعلام الامني عنه اتضح انه مطلوب القاء قبض وذلك على خلفية مديونية لاحد البنوك بقيمة 64 الف دينار، كما تبين ان المواطن لا يحمل اي اثبات واحيل الى الجهات الامنية المعنية.

في سياق متصل، القي القبض على مواطن مدين بمبلغ 711 دينارا وفلسطيني مدين بمبلغ 88 دينارا ومواطن مدين بمبلغ 488 دينارا، وعند استمرار عمليات التفتيش والرصد الامني من قبل مديريات الامن التابعة لقطاع الامن العام ضبط آسيوي، وعند التأكد منه اتضح ان عليه القاء قبض بمبلغ 2000 دينار، كما القي القبض على مواطن سجل ضد القاء القبض عليه مبلغ مالي قيمته 6.600 دينار وايضا مواطن آخر مدين بمبلغ 17 الف دينار.