هاني الظفيري

ألقى رجال الأمن العام بمحافظة مبارك الكبير القبض على 3 مواطنين وعثر بحوزتهم على مخدرات متنوعة، وكانت إحدى الدوريات قد اشتبهت في شخص من مواليد 1987 تبين لاحقا أنه مواطن، فتم توقيفه بعد أن تبين أنه بحالة غير طبيعية، وبتفتيشه عثر معه على 18 حبة برتقالية اللون يشتبه في أنها مخدرة، بالإضافة إلى حبتين صفراوين وأدوات تعاطٍ.

وفي منطقة القرين ق3، اشتبه رجال إحدى الدوريات في رباعية يابانية كانت تقف في مواقف الجمعية، حيث شوهد قائدها وتبين أنه مواطن نائم وبيده سيجارة يشتبه في أنها ملغومة، كما شوهد شخص آخر خارجا من فرع الجمعية ومتجها نحو المركبة وظهرت عليه علامات الارتباك وبتوقيفه وتفتيشه عثر على ورقة ملفوفة وبها مادة عشبية يشتبه في أنها مخدرة، بالإضافة إلى ورق رشيد وقطرة عين. في سياق متصل، تم ضبط وافد آسيوي عثر معه على ٣٦ زجاجة خمر محلية في منطقة المهبولة.