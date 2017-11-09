عبدالكريم أحمد

ألزمت المحكمة الكلية رئيس جمعية المحامين بصفته، بتجديد اشتراك المحامية حصة العبيد بعدما امتنعت الجمعية عن ذلك بوقت سابق بذريعة وجود تزوير بأوراق القيد.

وقالت المحامية العبيد لـ «الأنباء» إنها لجأت للقضاء بعد ان أبلغتها الجمعية برفض تجديد اشتراكها ورغبتها بخفض درجة قيدها إلى الدرجة «ب» رغم أنها محامية مقيدة أمام محكمتي الدستورية والتمييز، ولما استفسرت عن ذلك أجابوها بعدم وجود محضر تسجيل القيد الخاص بها في المجلس السابق ووجود خطأ باستصدار الهويات، مشيرة الى أن النيابة العامة سبق وأن استبعدت اتهاما قدم ضدها بتزوير أوراق القيد.