محمد الجلاهمة

أصدر وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن العام بالإنابة اللواء ابراهيم الطراح يوم امس تعميما لتنظيم استخدام مركبات الخدمات التابعة لوزارة الداخلية لما يحقق الهدف المرجو ويحافظ على المال العام اذ يتضمن التعميم عدم جواز استخدام مركبات الخدمات خارج أوقات الدوام الرسمي وان يلزم من يقود هذه السيارات بارتداء الزي العسكري، وبالنسبة للمهنيين فعليهم ان يرتدوا اللباس العسكري، وتضمن نص التعميم: نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة بقطاع شؤون الأمن العام، وحرصا على ممتلكات وزارة الداخلية، يتعين على السادة مديري الأمن العام ومديري الإدارات وقادة المناطق ورؤساء المخافر بالإيعاز لمن تحت إمرتهم من ضباط وأفراد مهما كان مسماهم او رتبهم بأخذ العلم والتنبيه بعدم استخدام مركبات الخدمات خارج نطاق العمل او استخدامها لأغراض خاصة خارج أوقات الدوام الرسمي والالتزام أثناء قيادتها من قبل العسكريين والمهنيين باللباس العسكري، على ان يتم إيقافها بعد انتهاء الدوام في مقر العمل وعلى الجميع العلم بما جاء والالتزام بالتنفيذ اعتبارا من تاريخه..

وجاء القرار بعدما رصد تجول سيارات خدمات تتبع وزارة الداخلية من قبل اشخاص بالزي المدني وفيما اوقات ما بعد الدوام.