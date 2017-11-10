أحمد خميس

تعرض مواطن من مواليد 1993 يقيم في منطقة الجليب للضرب المبرح من قبل آخر داخل احد المنازل في منطقة خيطان، وارفق المجني عليه الذي نقل بواسطة ذويه الى العلاج تقريرا حافلا بالاصابات ومن بينها كسور ليتم تصنيف القضية باعتبارها جناية.



واللافت ان الاعتداء حدث في منزل المدعى عليه.

وبحسب مصدر امني فإنه وفيما تشير عقارب الساعة الى 6.30 من يوم امس الاول وجد رجال مخفر الجليب اسرة شاب يدخلون عليهم وابلغوا عن تعرضه للضرب، وأرفقوا تقريرا أوليا يتضمن ادعاء اعتداء آخرين ورضوض وكدمات بالوجه وحول العين والرقبة وفروة الرأس وسحجات حول الرقبة وجروح قطعية حول العين اليسرى والساقين اليمنى واليسرى، حيث افادوا بأن المجني عليه يقيم في منطقة الجليب وانه تعرض للضرب في منزل شخص مواطن بخيطان نحو الواحدة ظهرا وانهم نقلوه للعلاج في مستشفى الفروانية، وبعد دقائق حضر عدد من اسرة الشاب وارفقوا تقريرا طبيا نهائيا جاء فيه: ادعاء مشاجرة وكسر بأسفل عظمة الزند الايمن وجرح قطعي بالحاجب الايسر ورضوض بالساق اليمنى مع رضوض بالقفص الصدري وكسر بالذراع اليمنى.