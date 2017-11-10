هاني الظفيري

وقعت مشاجرة بمنطقة ميدان حولي بأحد الفنادق، وعند توجه احدى الدوريات الأمنية الى مكان البلاغ بتعليمات من المدير العام لأمن حولي اللواء عابدين العابدين بالتوجه الفوري الى مكان البلاغ للتأكد من المشاجرة وعند وصول الدورية ورجال الامن تمت مشاهدة المبلغ الذي أفاد بأن صديقيه قاما بالاعتداء عليه بالضرب داخل الفندق، حيث قام المعتديان بإتلاف «الاستقبال»، وعلى ذلك تم طلب رجال امن ميدان حولي على الفور، وبمجرد وصول ضابط المخفر توجه الى سكن الشخصين اللذين يسكنان احدى الغرف وطلب منهما الخروج من قبل مسؤول الفندق وتم الطلب منهما هوياتهما وإثباتاتهما ليتضح انهما لا يحملان أي اثباتات معهما وبالاستعلام عن طريق الاسم تبين ان احدهما وهو مواطن مطلوب القبض عليه جنائيا ومحكوم عليه بـ 5 سنوات، وايضا مدين بمبلغ 769 دينارا، اما الآخر فهو أيضا مواطن تم الاستعلام عنه واتضح انه مطلوب في قضايا مدنية قدرت بمبلغ 46 ألف دينار، وكانا يحملان حقيبة بيديهما بنية اللون، وبتفتيشها احترازيا قبل صعودهما الدورية تم العثور على عدد 16 طلقة نارية ولمبة وأدوات تعاطي مخدرات، وتمت إحالتهما الى الجهات الأمنية المختصة في مخفر ميدان حولي، وعند الاتصال بالمبلغ لأجل التقدم بإفادته لدى المخفر وجد أن هاتفه مغلق.