محمد الجلاهمة

سجّل وافد مصري قضية سرقة بحق أحد أبناء القرية التي يقيم فيها في موطنه. وبحسب المبلغ، قال المجني عليه انه استضاف المدعى عليه على كوب شاي وبعد ان انصرف، فوجئ باختفاء حافظة نقود كان بداخلها 470 دينارا وبطاقة مدنية وكرت صحي، وسجلت قضية وجار استدعاء المدعى عليه.

وفي منطقة الصباحية تقدم مواطن الى مخفر المنطقة مسجلا قضية سرقة، مشيرا الى ان مجهولا سرق من داخل منزله وصلة إنترنت. على صعيد آخر، تقدمت مواطنة الى مخفر الفروانية وأبلغت عن مجهول سرق حقيبتها والتي تركتها على عربة التسوق وكان بداخل الحقيبة 270 دينارا.

وتقدم مصري الى مخفر شرق واتهم مجهولا بسرقة 4 ثلاجات متنقلة للأسماك كانت داخل باص وفي طريقها الى احدى الشركات.