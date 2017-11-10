هاني الظفيري

اقتيد شابان الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات لتعاطي المواد المخدرة وحيازتها، وكانت احدى دوريات امن الفروانية وخلال جولة لها في منطقة عبدالله المبارك رصدت شخصين يسيران فوق رصيف البنك، وكانا راجلين، وعند ثبوت الدورية عندهما وطلب الهوية والاثباتات اتضح انهما بحالة غير طبيعية، واثناء الحديث معهما قام احدهما برمي ورقة بيضاء، وعند الكشف عن هذه الورقة اتضح انها تحتوي على مادة عشبية يشتبه في أنها مخدرة، وعند التفتيش احترازيا قبل ركوب الدورية اتضح ان صديقه يحوز سيجارة ملغومة بالمخدرات، وعند التأكد من اثباتاتهما اتضح انهما من الجنسية الايرانية وتم تحويلهما الى جهة الاختصاص.

من جهة اخرى، وخلال قيام احدى الدوريات الامنية بالتجوال في منطقة السالمية وتحديدا في شارع سالم المبارك، تمت مشاهدة مركبة اميركية الصنع يستقلها شخصان بطريقة لافتة للنظر، وعلى الفور تم طلب التوقف من قائد المركبة وطلب منه النزول من المركبة، فتبين انه بحالة غير طبيعية، وعند تفتيشه احترازيا تمت مشاهدة علبة عند رف الباب بها حبوب يشتبه في أنها مخدرة، وتبين عند التأكد من هوياتهما انهما مواطنان، وتمت احالتهما الى الجهات الامنية بادارة مكافحة المخدرات.