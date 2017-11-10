كرّم وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري، صباح امس، بمقر وزارة الداخلية، كوكبة من الضباط وضباط الصف والأفراد المتميزين في عدد من القطاعات الأمنية.

وقد نقل الفريق الدوسري إلى المكرمين تحيات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح وتقديره لما بذلوه من عمل خلاق وجهد كبير وما يتمتعون به من روح المبادرة وصدق الانتماء.

وأكد الفريق الدوسري فخره واعتزازه بأدائهم وتميزهم في العمل باعتبارهم يقدمون مثلا رائعا وقدوة يحتذى بها لزملائهم في العمل الأمني.

وأوضح الفريق الدوسري أن المكرمين ضباطا وضباط صف وأفرادا استحقوا التكريم عن جدارة لما أسهموا به من بسط الأمن والحفاظ على هيبة القانون، وحثهم على مواصلة هذا النهج الذي يجسد حبهم للوطن الغالي ويحافظ على الأداء الأمني الفاعل لمحاربة الجريمة والتصدي بكل حزم لأي عمل مخالف للقانون.

وأشار الفريق الدوسري إلى أن هذا التكريم يبرز بجلاء نهج المؤسسة الأمنية لتطوير الكوادر البشرية وتحفيزها على الإبداع والمبادرة لأن القوة البشرية أساس لنجاح العمل الأمني وتحقيقه لأهدافه.

وذكر أن هناك تعاونا على أعلى مستوى مع الجيش والحرس الوطني من خلال التمارين والتدريبات المشتركة ومشاركتنا في برامجهم التدريبية ومشاركتهم في برامجنا التدريبية وفي دوراتهم لتنمية وصقل منتسبينا من ضباط وضباط صف وأفراد.

وأعرب عن تطلعه للوصول إلى مراحل متقدمة من التعاون والاندماج بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين ولما يعود بالنفع على الكويت.

وأوضح أن الإنجازات التي حققتها المؤسسة الأمنية لم تأت من فراغ بل جاءت بعد تعب وجهد وتوجيه ومثابرة وإدراك للمسؤوليات من جانب الوكلاء المساعدين لهذه القطاعات الذين بدورهم ترجموا سياسة واستراتيجية وزارة الداخلية على شكل أوامر وتوجيهات وقاموا بتحفيز وتشجيع وتوجيه ومتابعة الضباط وضباط الصف والأفراد إلى أن حققوا هذه الإنجازات الطيبة.

وأعرب عن فخره بأن وزارة الداخلية تزخر بالعناصر المتميزة والعناصر الوطنية الطموحة التي لا تألو أي جهد في الحفاظ على وطنها وفي تطبيق تعليمات أجهزتها الأمنية، موضحا أن وجود هذه الكوكبة اليوم لا يعني أن البقية ليسوا على قدر من المسؤولية بل بدأنا التكريم بالمتميزين.

ومن بين المكرمين ضباط القطاع في المؤسسات الإصلاحية، وضباط وضباط الصف وأفراد القطاع في البحث والتحري لجهودهم في متابعة القضايا الجنائية وضبط مرتكبيها، وعدد من الضباط وضباط الصف والأفراد من منتسبي القطاع لإسهامهم في إحباط وضبط 11 ألف حبة مخدرة (كبتي).

إلى جانب رجال الأمن الذين شاركوا في بطولة الفنون القتالية المتنوعة الثانية، وبعض المتميزين في الرقابة والتفتيش وعدد من الضباط وضباط الصف والأفراد في قطاع أمن الحدود حضر حفل التكريم وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء عبدالله المهنا، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء خالد الديين، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات اللواء جمال الصايغ، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام بالإنابة اللواء إبراهيم الطراح، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص بالإنابة اللواء شكري النجار، ومدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش اللواء محمد علي العنزي، ومدير عام الإدارة العامة لمكتب وكيل وزارة الداخلية اللواء وائل الرومي، ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد عادل أحمد الحشاش، ومساعد مدير عام الإدارة العامة لخفر السواحل العقيد بحري صالح الفودري.