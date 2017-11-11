عبدالله قنيص

ألقى رجال أمن العاصمة القبض على 4 أشخاص فجر امس الجمعة امام محطة الوقود بمنطقة القادسية، وكانت عمليات النجدة قد تلقت استغاثة من مسؤول محطة الوقود لمواجهة تجمهر اعداد كبيرة من الشباب بالقرب من المحطة.

وعلى الفور، توجهت احدى دوريات النجدة وطلبت من الشباب فض التجمهر والتفرق، غير ان بعضهم رفض هذا الطلب مما اضطر الدورية لاستدعاء دوريات مساندة من النجدة.

وبعد وصول الدوريات تفرق التجمع الا شخصا واحدا قام برفض الاوامر باخلاء الموقع، وتعمد الشجار مع رجال الامن وحرض اصدقاءه على العودة الى المكان لإنقاذه من يد رجال الأمن، واثر ذلك تجمهر نحو 25 شابا من جديد حول رجال الامن وحاول احد رجال الامن تفريقهم بإطلاق طلقتين في الهواء من سلاحه M16 للسيطرة على الموقف.

وقامت الدوريات بإلـقـاء القـبض على 4 شباب من المحرضين واحالتهم الـى مخفر القادسية، وسجـلـت ضـدهم قـضية.