محمد الدشيش ـ أحمد خميس

أحال رجال سرية المهام فتاة متشبهة بالجنس الآخر الى التنفيذ بعد ضبطها في منطقة الزهراء وبحوزتها كمية من الحبوب المخدرة وتم رفع تقرير بالواقعة.

وقال مصدر أمني ان دوريات سرية المهام اشتبهت بشاب في منطقة الزهراء، وعند توقيفه تبين أنه فتاة، وعند الطلب منه الاثبات والاستعلام عنه تبين أنه مدين بمبلغ 27 ألف دينار لعدد من الشركات.

من جهة اخرى، ضبط مواطن في منطقة اليرموك وبحوزته 7 حبات نوع لاريكا المخدرة، بالإضافة الى زجاجتي خمر مستوردة، وعليه تمت احالة الشخص الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات.

وفي منطقة الصليبخات، ضبط شاب سوري الجنسية وبحوزته ماريغوانا وكيس كيميكال ومشروب محلي. وقال مصدر امني ان انتشار سرية المهام اوقع مواطنين بـ 65 حبة مخدرة نوع لاريكا في منطقة العدان.