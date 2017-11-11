عبدالله قنيص

شنت الإدارة العامة للمرور بقيادة الوكيل المساعد لشؤون المرور بالإنابة اللواء فهد الشويع حملة مرورية شاملة على جميع المحافظات الست وشملت انتشارا مكثفا للدوريات على الطرق الشمالية والجنوبية وعمل نقاط تفتيش للحد من المخالفات والحفاظ على أرواح قائدي المركبات من المواطنين والمقيمين والقضاء على الظواهر السلبية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 4022 مخالفة كان عدد المباشر منها 3808 وغير المباشر 394 مخالفة وتم حجز 154 مركبة و9 دراجات نارية ووضع 47 شخصا نظارة المرور وضبط شخصان تم تحويلهما إلى الإبعاد جانب 3 أحداث.

تأتي الحملة في سياق الاعداد والتنسيق مع جميع الادارات التابعة لقطاع المرور في جميع المحافظات، كما ان هناك آليات وضوابط يتم التعامل بها لإحكام السيطرة وردع المخالفين والمستهترين أيا كانت أنواع مخالفتهم وأن قطاع المرور لديه كثير من الاجراءات لضبط الحركة المرورية في كل المناطق ومتابعتها على مدار الساعة.