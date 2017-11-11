هاني الظفيري

تجمع عدد من الشباب والبنات في سهرة ليلة الخميس الماضي في منطقة الرميثية، واثناء جلوسهم للاستمتاع بهذا الحفل وقعت مشادة ومشاجرة بين 4 شابات على خلفية خلافات سابقة بينهن، حيث بدأ الامر بمشادة كلامية تطورت الى اشتباك بالأيدي وشد الشعر، وانتقلت المشاجرة الى الشباب الذين تبادلوا الطعن بآلات حادة، مما اسفر عن اصابة شابين، الامر الذي تطلب تدخل رجال الامن، وبعد فض المشاجرة بينهم توجه المصابون الى مستشفى مبارك الكبير للعلاج من الاصابات، ولكن مكتب الامن قام بإحالتهم الى مخفر الرميثية للتحقيق في الواقعة.