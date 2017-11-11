هاني الظفيري

أوقعت زجاجتا خمر محلي 3 شباب مواطنين بيد رجال أمن الأحمدي في منطقة الفنطاس وعثر معهم على 13 حبة يشتبه في أنها مخدرة، وكانت إحدى الدوريات الأمنية تقوم بالتجوال في منطقة الفنطاس في وقت متأخر من ليلة أمس الأول، حيث اشتبه رجال الأمن في مركبة يستقلها الشباب الثلاثة فطلبوا منهم التوقف للتأكد منهم وتبين أن الثلاثة بحالة غير طبيعية وتم تفتيش المركبة احترازيا قبل صعودهم الى الدورية، حيث عثر معهم على زجاجتي خمر محلي و13 حبة يشتبه أنها من المؤثرات العقلية، وأحيلوا جميعا إلى الجهات المعنيـة بـالإدارة العامة لمكافحة المخدرات.