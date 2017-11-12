هاني الظفيري - أحمد خميس

أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور بالإنابة اللواء فهد الشويع انه لا مجال للتهاون في تفعيل تطبيق مواد قانون المرور من أجل سلامة كل فئات المجتمع، موضحا ان الحملات المرورية الخاصة بتطبيق المادة 169 من قانون المرور والخاصة بعدم جواز الوقوف او الانتظار في الأماكن المخصصة لعبور المشاة أو على الأرصفة، والتي انطلقت الاحد 29 اكتوبر الماضي بدأت تؤتي ثمارها حيث انخفض عدد المخالفات من 4000 الى 150 مخالفة يوميا بعد تفعيل المادة 207 من قانون المرور.

وذكر الشويع أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أصدر قرارا بإضافة 3 بنود جديدة للمادة 207 من قانون المرور وتحجز بموجبها المركبة لمدة لا تتجاوز الشهرين وغرامة 15 دينارا إذا استخدم قائدها الهاتف النقال باليد اثناء القيادة وعدم ربط حزام الأمان لقائد المركبة أو الركاب في المقاعد الامامية واذا ضبطت الدراجة النارية وقائدها لا يرتدي الخوذة اثناء القيادة، يأتي هذا القرار لمزيد من السلامة المرورية على الطريق وحماية مستخدميه.

من جانبه، أعلن مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية العميد عادل الحشاش أن هناك حملة توعوية دشنتها الإدارة في وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي وأنها مستمرة علاوة على العديد من اللقاءات الصحافية والإذاعية والتلفزيونية، بالإضافة إلى الاسبوتات واللوحات الالكترونية بالطرق الرئيسية تجنبا لتعرض مستخدمي الطريق ممن يقومون بالوقوف في الممنوع وعلى الأرصفة للمساءلة القانونية.