هاني الظفيري

تمكن رجال مباحث الجهراء من إغلاق قضية مقتل مواطن بيد ابنه حيث تم ضبط الجاني وأداة الجريمة واعترف أمام رجال المباحث والنيابة العامة بأنه خطط لقتل والده ـ 45 عاما ـ ولتحقيق هذا الهدف انتظره وسدد إليه طعنات نافذة أردته قتيلا.



وبحسب مصدر أمني فإن النيابة العامة وجهت إلى القاتل تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد وهي جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام شنقا.

وكانت عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغا نحو الواحدة والنصف من بعد منتصف ليلة أمس الأول عن وصول مواطن في العقد الخامس إلى مستشفى الجهراء مطعونا وأنه لفظ انفاسه، وتبين من التحريات الأولية انه تلقى طعنة نافذة مقابل منزله في الواحة كما اسفرت التحريات بأن القاتل ابنه وهو من أرباب السوابق ويبلغ من العمر 22 عاما، فتم ضبطه واعترف بأن هناك خلافات بينهما منذ فترة لذا قرر ان يتخلص منه.

وكانت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية قد اصدرت بيانا ذكرت فيه ان قطاع الأمن الجنائي متمثلا بالادارة العامة للمباحث الجنائية تمكنوا بعد ساعات قلائل من قيام شاب كويتي الجنسية من مواليد 1995 بطعن والده المجني عليه كويتي الجنسية مواليد 1972 وقتله في منطقة الجهراء، من ضبطه بساحة ترابية في منطقة العيون وأرشد عن الاداة المستخدمة في الجريمة وهي سكين تم العثور عليها في حاوية قريبة من مكان ارتكاب الجريمة.

واضافت الادارة ان الجاني اعترف خلال التحقيقات الأولية بأنه أخذ السكين من المنزل وترصد لوالده في مكان قريب وعند حضوره قام بطعنه.

وتشير التحريات الأولية الى ان المتهم من أرباب السوابق وأحيل إلى المخفر المختص وتم تسجيل الواقعة برقم جناية واحالتها الى النيابة العامة.