هاني الظفيري

أحال مدير عام مديرية امن حولي اللواء عابدين العابدين مواطنين، الاول مواليد 1983 والثاني مواليد 1980 الى الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في ادارة مكافحة المخدرات لمكافحة المخدرات بحيازة مواد مخدرة، جاء ضبط المواطنين بعد محاولة هروب احدهما من رجال الامن ركضا على القدمين.

وبحسب مصدر امني فإن احدى دوريات امن حولي اشتبهت في مركبة رباعية يابانية في منطقة سلوى وكان بداخلها شخصان فتم استيقافها،

ورفض الاول اعطاء اي اثبات وحاول الهرب وبحوزته شنطة رمادية اللون واخرج ما بداخلها من حبوب يشتبه في انها مخدرة وأبدى مقاومة شديدة ثم بلع الحبوب ورمى كيسا شفافا به مادة بيضاء يشتبه بانها كوكايين وتمت السيطرة عليه وبتفتيشه احترازيا قبل ركوبه الدورية عثر بحوزته على اثباته وعند الاستعلام عنه تبين انه مطلوب القاء قبض مكافحة المخدرات، اما الشخص الثاني فكان بحالة غير طبيعية وأحيلا إلى مكافحة المخدرات وأحيلت المركبة الى مخفر سلوى.

من جهة أخرى واثناء عمل نقطة تفتيش بمنطقة عبدالله المبارك تمت مشاهدة مركبة أميركية بيضاء بها ثلاثة اشخاص، الاول مواليد 1998 والثاني مواليد 200 بينما الثالث 1981 وحين طلب اثباتاتهم للاستعلام عنهم شوهدت بالعين المجردة ادوات تعاط (لول) وحين تفتيش المركبة تم العثور على فلشر تابع للمباحث الجنائية وجهاز لاسلكي و7 أجهزة هواتف نقالة وعدة محافظ بها بطاقات مدنية لا تتبع الاشخاص الموجودين بالمركبة، وتبين ان احدهم مطلوب مدين بمبلغ 1278 د.ك واحيلوا الى جهة الاختصاص بقضايا حيازة ادوات تعاط وانتحال صفة مباحث ومطلوب مدين واشتباه سلب بالقوة وعدم وجود إثبات.