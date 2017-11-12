محمد الجلاهمة

شرع رجال إدارة بحث وتحري محافظة الفروانية في البحث عن ذئب بشري جديد يمارس جرائمه البشعة بذات الاسلوب الذي كان ينتهجه وحش حولي.

وبحسب مصدر أمني فإن بنغاليا من مواليد 1965 تقدم يوم امس الاول إلى مخفر الجليب وقال ان ابنه تعرض للاعتداء بالقوة والاكراه، واضاف المبلغ ان ابنه البالغ من العمر 8 سنوات تم استدراجه بحلوى من أمام البناية التي يقيم بها في الجليب مقابل أحد المساجد ومن ثم قام الجاني بالصعود إلى الطابق العلوي في إحدى البنايات وقام بتهديد الطفل بالقتل واعتدى عليه بالاكراه، هذا وتم تحويل الطفل إلى الطب الشرعي، وسجلت قضية هتك عرض بالقوة.

يشار إلى أن وحش حولي اتهم بارتكاب عدة جرائم مشابهة وصدرت بحقه عدة احكام قضائية ونفذ بحقه حكم الاعدام شنقا.