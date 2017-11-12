أحمد خميس

اتهم أحد البنوك المحلية مواطنا بالاستيلاء على 180 ألف دينار بطريق الخطأ، جاء ذلك في بلاغ قدمه البنك إلى مخفر جليب الشيوخ وسجلت قضية.

وذكر مصدر امني ان مواطنا دخل احد البنوك لصرف شيك بقيمة 180 دينارا فقط لكن الموظف سلمه 180 ألف دينار بالخطأ.

وأضاف المصدر انه بعد ايام راجع مدير البنك المصروفات فوجد عجزا بالمبلغ المذكور، وبعد مراجعة الاجراءات المصرفية المناسبة تم الوقوف على مصير المبلغ، وعلى الفور اتصل المختصون بالبنك على المواطن الذي رفض ارجاع المبلغ، فذكره الموظف وقال له ان الشيك بـ 180 دينارا فرد الموطن «لا هذي فلوسي 180 ألف انتو زورتوا الشيك تبون تأخذون فلوسي».

وقال المصدر ان المواطن رفض قطعيا ارجاع المبلغ للبنك مرددا «هذي فلوسي»، ولم يجد مدير البنك مفرا سوى تسجيل قضية بالواقعة.