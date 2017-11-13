محمد الجلاهمة

أمر وكيل نيابة الأحمدي فلاح الرشيدي بتوجيه تهمة تزوير في محرر رسمي بتصنيف جنايات وبرقم 71/2017 ضد مواطن استطاع ان يجلب 24 وافدا بعقد تم إلغاؤه.

وبحسب مصدر امني فإن مدير ادارة البحث والتحري في الادارة العامة لمباحث الاقامة العقيد عبدالله عساكر وصلت اليه معلومات عن قيام صاحب شركة بالتزوير واستغله في جلب عمالة وافدة بقصد الاتجار بها وتركها كعمالة سائبة.

واضاف المصدر انه تم عمل تحريات مكثفة كشفت ان المدعى عليه «ن.م» كان لديه عقد حكومي مع وزارة التربية وبموجبه كان يسمح له بجلب 62 وافدا للعمل على سيارات خدمة في التربية.

وتضمنت التحريات ان وزارة التربية خاطبت الشؤون بتاريخ 17 مايو الماضي بأنها فسخت العقد مع المدعى عليه الا انه الى تاريخ 22 مايو الماضي قدم العقد الذي تم الغاؤه الى هجرة الاحمدي واستطاع استخراج اذونات عمل لـ 24 عاملا، وصدرت تعليمات بوضع الوافدين على قوائم الضبط تمهيدا لإبعادهم عن البلاد لأن دخولهم لم يكن قانونيا.