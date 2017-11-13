محمد الجلاهمة

وجه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح بإحالة وافد عربي الى النيابة العامة لإقدامه على رشوة أحد رجال الادارة العامة لمباحث شؤون الاقامة، وأرفق في ملف الاحالة مقطع مصور للوافد وهو يقوم برشوة رجل المباحث الى جانب قيمة الرشوة التي وضعها الوافد في مظروف. هذا، ومن المقرر ان يتم وضع اسم رافض الرشوة في قائمة المكرمين نظرا لامانته ورفضه الاخلال بمهام عمله وما ائتمن عليه.

وبحسب مصدر امني، فإن احد رجال مباحث شؤون الاقامة طلب مقابلة مدير عام المباحث اللواء سعود الخضر وابلغه بأن هناك وافدا عربيا التقى به خارج الدوام بعد ان اجرى معه اتصالا هاتفيا ابلغه من خلاله بأنه يريده في «بزنس».

وأضاف: عندما التقيت به فوجئت به يقول انه يريدني في عمل خير ولكن بمقابل، وحينما سألته عم يريد؟ اجاب بأنه يريد اطلاق سراح احد الوافدين المخالفين وهو آسيوي «وما يصير خاطري الا طيب»، مشيرا الى انه تروى وامتص صدمة كلامه.

وقال المصدر: فور أن أنهى اللواء الخضر من الاستماع الى إفادات رجل الاقامة حتى تواصل مع اللواء مازن الجراح الذي أمر بتوثيق الجريمة، وبالفعل طلب من رجل الاقامة مسايرة الراشي وايجاد الاجراءات القانونية خاصة فيما يتعلق بالاذن النيابي ليتم توثيق الرشوة بالصوت والصورة وضبطه متلبسا من قبل قوة مباحث الاقامة.