هاني الظفيري

نفذت مديريات الامن بإشراف وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن العام بالإنابة اللواء ابراهيم الطراح عدة نقاط تفتيش في جميع المحافظات اسفرت عن ضبط 531 مطلوبا جنائيا ومدنيا ومتغيب بالإضافة إلى 905 مخالفين لقانون الاقامة ودون إثبات، كما تم ضبط 35 القاء قبض لجهات امنية مختلفة، بالإضافة إلى ضبط 114 قضية مخدرات وخمور.

تأتي هذه الحملات ضمن جهود قطاع الأمن العام لحفظ الأمن والنظام وفرض هيبة وسيادة القانون لمنع وقوع الجريمة والوقاية منها وضبط مرتكبيها من خلال التواجد الأمني المكثف في جميع المحافظات بشكل عام لضبط المخالفين والمركبات المطلوبة على ذمة قضايا سواء مدنية أو جنائية وضمان تنفيذ الاحكام وأوامر الضبط الصادرة بالتعاون مع جهات الاختصاص وضبط المطلوبين والمخالفين والخارجين على القانون.

وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني على استمرارية الحملات الأمنية على مدار الساعة وفي جميع المناطق للعمل على تطبيق القانون والحد من السلوكيات الخطأ.

من جهة اخرى، أحيل 3 وافدين، مصري وسوريان، الأول وهو من مواليد 1979 إلى التنفيذ الجنائي بعد ثبوت صدور حكم بحبسه ثم إبعاده بعد اكتشاف انتهاء اقامته في اكتوبر من عام 2015.

أما السوريان فقد احيل أولهما وهو من مواليد 1996 الى مخفر ميدان حولي لعدم وجود اثبات معه، فيما احيل الثاني وهو من مواليد 1986 الى مخفر النقرة نظرا لانتهاء اقامته.

وفي السياق ذاته ضبط وافد باكستاني من مواليد 1987 بعدم الاستعلام عنه حيث اكتشف وجود القاء قبض صادر بحقه بالإضافة إلى انتهاء اقامته.